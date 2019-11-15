ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Ровенской области раскопали под асфальтом братскую могилу воинов УПА

Новости » Общество     15.11.2019 - 03:07
В Ровенской области раскопали под асфальтом братскую могилу воинов УПА
Фото: раскопки (facebook.com/VolodRDA)

Археологи изъяли 14 останков похороненных солдат

В Ровенской области археологи раскопали закатанную в асфальт братскую могилу воинов Украинской повстанческой армии (УПА). Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Ровенской ОГА.

Отмечается, что раскопки велись в трех метрах от административного помещения Рафаловского карьера, что в пределах Володимирецкой райгосадминистрации. Все похороненные бойцы погибли во времена Второй мировой войны.

"Обнаружили 14 останков в гробах или ящиках. Два ящика содержат два и три скелета в одном. Хоронили их, скорее всего, в пять этапов, ведь останки лежат не на одной глубине. Головы все избиты, а один череп оказался с пулей в голове. Нашли также православный крестик, два обручальных кольца, расческу и пуговицы", - указано в сообщении.

Напомним, недавно возле Перемышля в селе вблизи польско-украинской границы неизвестные осквернили братскую могилу украинских военных. Речь идет об украинском военном кладбище в Пикуличах, где похоронены погибшие узники лагеря для военнопленных УГА и армии УНР, которые во время польско-большевистской войны в 1920 году боролись с поляками против русских.

Добавим, что в июле 2019 Кабинет министров утвердил порядок предоставления статуса участника боевых действий лицам, которые признаны борцами за независимость Украины в XX веке, в частности воинам УПА.

Кабмин урегулировал предоставление статуса УБД воинам УПА В Польше объявили в розыск свидетелей "геноцида членами ОУН-УПА"
Новости Украины УПАраскопки
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь