ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

У Перемышля осквернили могилу воинов УПА

Новости » Общество     13.11.2019 - 15:03
У Перемышля осквернили могилу воинов УПА
Фото: оскверненный памятник (onet.pl)

Хулиганские действия произошли на украинском военном кладбище

Возле Перемышля в селе вблизи польско-украинской границы неизвестные осквернили братскую могилу украинских военных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

Отмечается, что на украинском военном кладбище в Пикуличах покоятся погибшие узники лагеря для военнопленных УГА и армии УНР, которые во время польско-большевистской войны в 1920 году боролись с поляками против русских. Кроме могилы воинов УПА, облили краской еще минимум одну могилу.

Издание пишет, что в польских националистических и антиукраинских кругах эмоции вызывают могилы 47 воинов УПА, которые погибли в 1946-1947 годах в Бирче и Лишней.

Именно братская могила солдат УПА была разорена в конце октября. Неизвестные зарисовали таблицу белой и красной краской. Закрашенные надгробия с фамилиями погибших солдат, а также выгравированы на крестах гербы Украины.

Ранее сообщалось, что в чешских городах Острава и Брно неизвестные облили краской памятники советским воинам.

РБК-Украина писало, что в Греции вандалы осквернили новый мемориал в память о жертвах Холокоста.

В Польше в холодильной камере обнаружили тела двух украинцев Консул рассказал, когда будет назначено первое судебное заседание по делу Мазура
Новости Украины ПольшапамятникУПА
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь