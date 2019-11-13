У Перемышля осквернили могилу воинов УПА

Фото: оскверненный памятник (onet.pl)

Хулиганские действия произошли на украинском военном кладбище

Возле Перемышля в селе вблизи польско-украинской границы неизвестные осквернили братскую могилу украинских военных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

Отмечается, что на украинском военном кладбище в Пикуличах покоятся погибшие узники лагеря для военнопленных УГА и армии УНР, которые во время польско-большевистской войны в 1920 году боролись с поляками против русских. Кроме могилы воинов УПА, облили краской еще минимум одну могилу.

Издание пишет, что в польских националистических и антиукраинских кругах эмоции вызывают могилы 47 воинов УПА, которые погибли в 1946-1947 годах в Бирче и Лишней.

Именно братская могила солдат УПА была разорена в конце октября. Неизвестные зарисовали таблицу белой и красной краской. Закрашенные надгробия с фамилиями погибших солдат, а также выгравированы на крестах гербы Украины.

Ранее сообщалось, что в чешских городах Острава и Брно неизвестные облили краской памятники советским воинам.

РБК-Украина писало, что в Греции вандалы осквернили новый мемориал в память о жертвах Холокоста.