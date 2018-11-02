В Ровенской области произошла авария, есть погибшие

Фото: авария (УНИАН)

Вследствие аварии погибли два человека

В Ровенской области на автодороге Киев-Ковель-Ягодин произошла смертельная авария. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Ровенской области.

Как сообщается, два пассажира легкового автомобиля погибли после столкновения с грузовиком и еще одной легковой машиной. Водитель второй легковой машины и водитель лесовоза не пострадали.

Кроме того, после аварии был усложнен проезд на дороге. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Фото: ДТП в Ровенской области

Напомним, ранее сообщалось, что в Ровненской области столкнулись четыре автомобиля, в результате происшествия пострадали два человека.

Так, на участке дороги, где проводятся ремонтные работы, за автомобилем Mercedes-Benz, водитель которого пропускал встречный транспорт, остановился Volkswagen T4, в который врезался Renault Master. От удара Volkswagen перевернулся, а Renault отбросило на полосу встречного движения, где произошло столкновение с Opel Insignia.