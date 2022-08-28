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В Ровенской области прогремели взрывы. Есть прилеты

Фото: в Ровенской области вечером были взрывы (GettyImages)
Автор: Александр Мороз

Вечером 28 августа 2022 года в Ровенской области прогремело несколько взрывов. Также есть информация о прилетах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Рівне".

Издание со ссылкой на очевидцев пишет, что на севере области были слышны взрывы. А в одном из городов видно дым.

Местные Telegram-каналы пишут, что было как минимум два мощных взрыва. А в городе Сарны есть прилеты по железнодорожному вокзалу.

Также очевидцы сняли на видео следы в небе, похожие на работу ПВО.

По состоянию на 20:00 в области отбой воздушной тревоги. Также сообщается, что на место прилетов уже выехали пожарные и медики.

Обновлено от 20:30

Начальник Ровенской ОВА Виталий Коваль подтвердил ракетный удар по Сарнам.

"Последняя воздушная тревога принесла ракетные удары по Ровенской области. Предварительно, без жертв, объект военной инфраструктуры на Сарненщине. Выехали на место происшествия, вернемся с новостями позже", - отметил он.

Напомним, сегодня вечером также прогремели взрывы в Николаеве. В области объявлена воздушная тревога. Пока нет официальной информации о причине взрывов.

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Ровенская областьВзрыв