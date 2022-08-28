В Ровенской области прогремели взрывы. Есть прилеты

Издание со ссылкой на очевидцев пишет, что на севере области были слышны взрывы. А в одном из городов видно дым.

Местные Telegram-каналы пишут, что было как минимум два мощных взрыва. А в городе Сарны есть прилеты по железнодорожному вокзалу.

Также очевидцы сняли на видео следы в небе, похожие на работу ПВО.

По состоянию на 20:00 в области отбой воздушной тревоги. Также сообщается, что на место прилетов уже выехали пожарные и медики.

Обновлено от 20:30

Начальник Ровенской ОВА Виталий Коваль подтвердил ракетный удар по Сарнам.

"Последняя воздушная тревога принесла ракетные удары по Ровенской области. Предварительно, без жертв, объект военной инфраструктуры на Сарненщине. Выехали на место происшествия, вернемся с новостями позже", - отметил он.