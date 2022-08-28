У Рівненській області прогриміли вибухи. Є прильоти

Видання з посиланням на очевидців пише, що на півночі області були чутні вибухи. А в одному з міст видно дим.

Місцеві Telegram-канали пишуть, що було як мінімум два потужних вибухи. А в місті Сарни є прильоти по залізничному вокзалу.

Також очевидці зняли на відео сліди в небі, схожі на роботу ППО.

Станом на 20:00 в області відбій повітряної тривоги. Також повідомляється, що на місце прильотів вже виїхали пожежники та медики.

Оновлено від 20:30

Начальник Рівненської ОВА Віталій Коваль підтвердив ракетний удар по Сарнах.

"Остання повітряна тривога принесла ракетні удари по Рівненщині. Попередньо, без жертв, об'єкт військової інфраструктури на Сарненщині. Виїхали на місце події, повернемося з новинами пізніше", - зазначив він.