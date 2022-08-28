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У Рівненській області прогриміли вибухи. Є прильоти

Фото: у Рівненській області ввечері були вибухи (GettyImages)
Автор: Олександр Мороз

Увечері 28 серпня 2022 року в Рівненській області прогриміло кілька вибухів. Також є інформація про прильоти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Рівне".

Видання з посиланням на очевидців пише, що на півночі області були чутні вибухи. А в одному з міст видно дим.

Місцеві Telegram-канали пишуть, що було як мінімум два потужних вибухи. А в місті Сарни є прильоти по залізничному вокзалу.

Також очевидці зняли на відео сліди в небі, схожі на роботу ППО.

Станом на 20:00 в області відбій повітряної тривоги. Також повідомляється, що на місце прильотів вже виїхали пожежники та медики.

Оновлено від 20:30

Начальник Рівненської ОВА Віталій Коваль підтвердив ракетний удар по Сарнах.

"Остання повітряна тривога принесла ракетні удари по Рівненщині. Попередньо, без жертв, об'єкт військової інфраструктури на Сарненщині. Виїхали на місце події, повернемося з новинами пізніше", - зазначив він.

Нагадаємо, сьогодні ввечері також пролунали вибухи у Миколаєві. В області оголошено повітряну тривогу. Поки що немає офіційної інформації про причину вибухів.

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Рівненська областьВибух