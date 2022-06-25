UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Ровенской области прогремели взрывы

Иллюстративное фото: в Ровенской области прогремели взрывы (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Местные жители услышали несколько взрывов в Ровенской области во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Мирных жителей просят оставаться в укрытиях. Детали обещают озвучить позже.

В местных Telegram-каналах пишут, что всего были слышны четыре взрыва.

Также стоит заметить, что проводить фото- и видеосъемку места падения ракет запрещено.

Обновлено 20:15

Глава Ровенской ОВА Виталий Коваль позже заявил, что россияне нанесли ракетный удар по объектам гражданской инфраструктуры.

Напомним, ранее стало известно, что Беларусь разрешила жителям Ровенской области пересекать границу и собирать ягоды в заповеднике Альманские болота. Это может быть очередной провокацией.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ровенская областьракетный ударВойна России против Украины