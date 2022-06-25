В Ровенской области прогремели взрывы

Местные жители услышали несколько взрывов в Ровенской области во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне ".

Глава Ровенской ОВА Виталий Коваль позже заявил, что россияне нанесли ракетный удар по объектам гражданской инфраструктуры.

Также стоит заметить, что проводить фото- и видеосъемку места падения ракет запрещено.

В местных Telegram-каналах пишут, что всего были слышны четыре взрыва.

Мирных жителей просят оставаться в укрытиях. Детали обещают озвучить позже.

Напомним, ранее стало известно, что Беларусь разрешила жителям Ровенской области пересекать границу и собирать ягоды в заповеднике Альманские болота. Это может быть очередной провокацией.

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