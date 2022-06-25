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В Рівненській області пролунали вибухи

Ілюстративне фото: на Рівненщині пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Місцеві жителі почули кілька вибухів в Рівненській області під час повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Мирних жителів просять залишатися у укриттях. Деталі обіцяють озвучити пізніше.

У місцевих Telegram-каналах пишуть, що всього було чотири вибухи.

Також варто зауважити, що проводити фото- та відеозйомку місця падіння ракет заборонено.

Оновлено 20:15

Голова Рівненської ОВА Віталій Коваль пізніше заявив, що росіяни завдали ракетного удару по об'єктах цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Білорусь дозволила жителям Рівненської області перетинати кордон та збирати ягоди у заповіднику Альманські болота. Це може бути черговою провокацією.

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