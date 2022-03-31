В Ровенской области призывают не включать в домах мигающего или цветного света ночью

Чтобы во время войны замаскировать собственные дома, следует не использовать мигающего или цветного света в темное время суток. В частности, таким образом дома станут менее заметными для врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Ровенской области.
Сообщается, что на спецлинию 102 постоянно звонят граждане с информацией об использовании света ночью.
"Не прекращаются звонки на спецлинию 102 по выявлению красного, синего или мигающего света в домах жителей области. Полицейские реагируют на каждый вызов, но после проверки информация не подтверждается", - говорится в сообщении.
Например, у кого-то на подоконнике стоит роутер, и его лампочка постоянно мигает, кто-то включает ночник-проектор, а кто-то использует светильники с красными лампами и тому подобное.
В частности, в среднем за сутки поступает 600 - 700 сообщений, среди которых примерно 20 - выявление специфического света в доме.
Поэтому правоохранители призывают граждан затемнить по возможности окна на ночь шторами, роллетами и тому подобное.
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