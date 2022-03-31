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В Ровенской области призывают не включать в домах мигающего или цветного света ночью

Жителей Ривненщины призывают не включать свет ночью (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Чтобы во время войны замаскировать собственные дома, следует не использовать мигающего или цветного света в темное время суток. В частности, таким образом дома станут менее заметными для врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Ровенской области.

Сообщается, что на спецлинию 102 постоянно звонят граждане с информацией об использовании света ночью.

"Не прекращаются звонки на спецлинию 102 по выявлению красного, синего или мигающего света в домах жителей области. Полицейские реагируют на каждый вызов, но после проверки информация не подтверждается", - говорится в сообщении.

Например, у кого-то на подоконнике стоит роутер, и его лампочка постоянно мигает, кто-то включает ночник-проектор, а кто-то использует светильники с красными лампами и тому подобное.

В частности, в среднем за сутки поступает 600 - 700 сообщений, среди которых примерно 20 - выявление специфического света в доме.

Поэтому правоохранители призывают граждан затемнить по возможности окна на ночь шторами, роллетами и тому подобное.

Ранее мы сообщали, что в Ровенской области будут судить коллаборанта. Предпочел возглавить оккупационную власть.

Также мы писали, что оккупанты нанесли ракетный удар по нефтебазе в Дубно.

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Ровенская область