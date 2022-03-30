В Ровенской области будут судить коллаборанта. Желал возглавить оккупационную власть

В Ровенской области будут судить коллаборанта, который передал спецслужбам оккупанта информацию о расположении техники ВСУ и места расположения воинских частей. Преступник проявлял готовность возглавить оккупационные органы в случае захвата территории области.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

" Досудебным расследованием установлено, что мужчина, будучи отрицательно настроенным к действующей в Украине власти и исповедуя пророссийские взгляды, еще до широкомасштабного вторжения оккупантов передавал представителям спецслужб РФ информацию о путях перемещения техники ВСУ и места расположения воинских частей", - пишет пресс-служба.

Во время обушков правоохранители обнаружили у преступника:

4 боекомплекта патронов;

две гранаты РГД-5 с запалами к ним.

Сейчас коллаборант находится под стражей.