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В Ровенской области будут судить коллаборанта. Желал возглавить оккупационную власть

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Среда 30 марта 2022 14:39
В Ровенской области будут судить коллаборанта. Желал возглавить оккупационную власть Фото: в Ровенской области будут судить коллаборант (фото ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

В Ровенской области будут судить коллаборанта, который передал спецслужбам оккупанта информацию о расположении техники ВСУ и места расположения воинских частей. Преступник проявлял готовность возглавить оккупационные органы в случае захвата территории области.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

"Досудебным расследованием установлено, что мужчина, будучи отрицательно настроенным к действующей в Украине власти и исповедуя пророссийские взгляды, еще до широкомасштабного вторжения оккупантов передавал представителям спецслужб РФ информацию о путях перемещения техники ВСУ и места расположения воинских частей", - пишет пресс-служба.

Во время обушков правоохранители обнаружили у преступника:

  • 4 боекомплекта патронов;
  • две гранаты РГД-5 с запалами к ним.

Сейчас коллаборант находится под стражей.

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