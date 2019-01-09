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В Ровенской области пограничника уличили в систематическом взяточничестве

Новости » Происшествия    09.01.2019 - 21:16
В Ровенской области пограничника уличили в систематическом взяточничестве
Иллюстративное фото (dn.gov.ua.jpg)

Он требовал деньги за систематическое неполучение взяток

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили на систематических взятках старшего смены наряда одного из подразделений Государственной пограничной службы (ГПСУ) в Ровенской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как отмечается,оперативники спецслужбы установили, что пограничник получал деньги от иностранцев. За сумму от 5 до 8 тыс. гривен с человека злоумышленник обещал не создавать искусственных препятствий во время пересечения государственной границы Украины. Деньги чиновнику передавали лично или перечисляли на его банковский карточный счет.

Сотрудники СБУ задокументировали факт получения очередной суммы взятки в размере 8 тыс. гривен.

В настоящее время фигуранту дела объявлено о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 368 (Получение взятки) Уголовного кодекса Украины и решается вопрос относительно избрания меры пресечения.В Ровенской области пограничника уличили в систематическом взяточничестве

Напомним, в течение 2018 года было зафиксировано почти 800 случаев предложения взяток сотрудникам Государственной пограничной службы.

РБК-Украина сообщало, что руководитель следственного отдела управления Нацполіції в Одесской области Сергей Шайхет сообщил, что в Одессе правоохранители задержали на взятке работника одного из местных банков

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