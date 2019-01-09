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У Рівненській області прикордонника викрили в систематичному хабарництві

Новини » Надзвичайні події    09.01.2019 - 21:16
У Рівненській області прикордонника викрили в систематичному хабарництві
Ілюстративне фото (dn.gov.ua.jpg)

Він вимагав гроші за систематичне неотримання хабарів

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) викрили на систематичних хабарах старшого зміни наряду одного з підрозділів Державної прикордонної служби (ДПСУ) у Рівненській області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ

Як зазначається,оперативники спецслужби встановили, що прикордонник отримував гроші від іноземців. За суму від 5 до 8 тис. гривень з людини зловмисник обіцяв не створювати штучних перешкод під час перетину державного кордону України. Гроші посадовцю передавали особисто або перераховували на його банківський картковий рахунок.

Співробітники СБУ задокументували факт отримання чергової суми хабара у розмірі 8 тис. гривень.

Наразі фігуранту справи оголошено про підозру в скоєнні злочину за ч. 1 ст. 368 (Одержання хабара) Кримінального кодексу України та вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.У Рівненській області прикордонника викрили в систематичному хабарництві

Нагадаємо, протягом 2018 року було зафіксовано майже 800 випадків пропонування хабарів співробітникам Державної прикордонної служби. 

РБК-Україна повідомляло, що керівник слідчого відділу управління Нацполіції в Одеській області Сергій Шайхет повідомив, що в Одесі правоохоронці затримали на хабарі працівника одного з місцевих банків

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