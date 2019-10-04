У Рівненській області підпалили авто депутата облради

Фото: підпал авто депутата облради під Рівне (rv.npu.gov.ua)

Існувала загроза поширення вогню на будинок депутата

В Костополі (Рівненська область) невідомі підпалили автомобіль депутата облради. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції області.

Повідомляється, що інцидент стався в ніч на п'ятницю, 4 жовтня. Автомобіль загорівся у дворі приватного будинку депутата. Чиновник у цей час був удома сам.

"На місце пожежі оперативно прибули рятувальники 19-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Костопіль, які виявили повністю охоплений вогнем автомобіль", - йдеться в повідомленні.

Існувала загроза поширення вогню на розташований за чотири метри житловий будинок. Пожежникам вдалося ліквідувати пожежу за 10 хвилин. Жертв та постраждалих немає. В автомобілі вогонь знищив передню частину і салон.

Із місця події поліцейські вилучили полімерні залишки ємності із характерним запахом паливно-мастильних матеріалів і металевий предмет циліндричної форми, зовні схожий на корпус піротехнічного засобу типу фаєр.

Відомості за фактом умисного пошкодження майна шляхом підпалу внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Поліцейські з'ясовують всі обставини події в рамках кримінального провадження.

Фото: підпал авто депутата облради під Рівне (rv.npu.gov.ua)

Нагадаємо, під вікнами квартири радника голови Херсонської обласної адміністрації прогримів вибух. Інцидент стався близько третьої години ночі 4 жовтня. В результаті вибуху пошкоджено віконне скло. Ніхто з громадян не постраждав.

Також РБК-Україна повідомляло, що 1 жовтня у Кропивницькому невідомі обстріляли будинок співробітника прокуратури. Слідством встановлено вірогідну причетність нападників до злочинного угруповання, протиправну діяльність якої розслідував прокурор.