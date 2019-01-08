У Рівненській області перший прихід УПЦ МП перейшов до Єдиної церкви

Ілюстративне фото (УНІАН)

Це перший випадок переходу громади УПЦ МП до ПЦУ в Рівненській області

Громада Хрестовоздвиженського храму села Деражнє Костопільського району Рівненської області оголосила про перехід з Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) до Православної церкви України (ПЦУ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо свободу".

За словами старости храму Миколи Гаврилюка, "громада висловила бажання, щоб у селі була створена Українська православна церква". Отець Віктор (Чабан) підтримав це рішення і готовий далі служити суспільству.

За рішення проголосували більше 300 членів громади. Наголошується, що це перший випадок переходу громади УПЦ МП до ПЦУ в Рівненській області.

Нагадаємо, раніше у Львівській області громада церкви святої великомучениці Параскеви П'ятниці в селі Карів Сокальського району прийняла рішення перейти з УПЦ МП до помісної Православної церкви України. Всього у Львівській області 60 громад УПЦ МП.

Митрополит Київський і всієї України Епіфаній заявив, що вірить у об'єднання всіх православних церков довкола Православної церкви України.

За станом на 5 січня до Єдиної помісної православної церкви перейшли вже більше 40 парафій УПЦ МП.