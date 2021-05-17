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В Рівненській області перекинувся автобус з пасажирами: є постраждалі

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Рівненська область , Понеділок 17 травня 2021 12:05
В Рівненській області перекинувся автобус з пасажирами: є постраждалі Фото: в Рівненській області перекинувся автобус (facebook.com/police.in.Rivne.region)
Автор: Андрій Василюк

У селі Мирогоща Дубненського району Рівненської області 17 травня 08:15 перекинувся автобус. Всього в салоні було близько 20 пасажирів, чотирьох з них доставили до лікарні.

Про це повідомляє прес-служба поліції Рівненської області у Facebook.

"ДТП сталася сьогодні близько 08:15 у селі Мирогоща. 28-річний рівнянин, водій маршрутного таксі сполученням "Дубно-Рівне", уникаючи зіткнення із легковиком, який виїжджав із другорядної дороги, виїхав на смугу зустрічного руху. Після цього - на узбіччя, де допустив перекидання транспортного засобу", - йдеться в повідомленні.

До лікарні доставили чотирьох пасажирів. Їх стан наразі оцінюють медики. Всього у салоні автобуса перебувало орієнтовно 20 осіб.

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"Наразі дорожній рух на вказаній ділянці дороги частково ускладнений. Його регулюють поліцейські офіцери громади. На місці також працюють рятувальники", с- повідомили в поліції.

Нагадаємо, 16 травня у Харківській області автомобіль зіткнувся з вантажівкою. У результаті дорожньо-транспортної пригоди загинули дві людини.

Раніше у Бердянському районі Запорізької області водій легковика у стані алкогольного сп’яніння скоїв зіткнення з мікроавтобусом. Внаслідок ДТП одна жінка загинула, ще шість осіб отримали травми.

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