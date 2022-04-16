В Ровенской области на Пасху церквям и храмам разрешат работать ночью

Отмечается, что комендантский час не отменяют.

В ночь на Пасху разрешили работу только культовых сооружений, передвижения к местам проведения богослужений и пребывания вблизи церквей граждан в пределах населенных пунктов Ровенской области.

Также в облсовете разрешили работу общественного транспорта на время богослужения "от" и "до" храмов.

Однако, отмечается, что риск авиаударов врага остается, поэтому в области планируют обеспечения пребывания в культовых сооружениях минимального количества прихожан.

Поэтому людей, которые захотят принять участие в богослужениях в ночь на Пасху проинформируют о ближайших местах укрытий и бомбоубежищ.

"Призываю верующих максимально остаться дома. Освящение пасхальных корзин будет проводиться каждый час", - написал Коваль.