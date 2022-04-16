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У Рівненській області на Великдень церквам і храмам дозволять працювати уночі

У Рівненській області на Великдень церквви працюватимуть уночі (wikimedia-org)
Автор: Тетяна Самарук

В Рівненській області дозволили працювати церквам та храмам у ніч на Великдень. Відповідне рішення ухвалила Рада оборони області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Рівненської ОВА Віталія Коваля.

Зазначається, що комендантську годину не скасовують.

У ніч на Великдень дозволили роботу лише культових споруд, пересування до місць проведення богослужінь та перебування поблизу церков громадян в межах населених пунктів Рівненської області.

Також в облраді дозволили роботу громадського транспорту на час богослужіння "від" та "до" храмів.

Однак, зазначається, що ризик авіаударів ворога залишається, тому в області планують забезпечення перебування у культових спорудах мінімальної кількості парафіян.

Тому людей, які захочуть взяти участь у богослужіннях в ніч на Великдень проінформують щодо найближчих місць укриттів та бомбосховищ.

"Закликаю вірян максимально залишитися вдома. Освячення великодніх кошиків проводитиметься щогодини", - написав Коваль.

Раніше ми повідомляли, що у Рівненській області вилучили понад 200 автомобілів у п'яних водіїв.

Також ми писали, що у Рівненській області дозволити продавати алкоголь.

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