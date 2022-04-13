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В Ровенской области разрешить продавать алкоголь

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Украина, Среда 13 апреля 2022 10:37
В Ровенской области разрешить продавать алкоголь Фото: алкоголь разрешить продавать Ровенской области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Ровенской области с 13 апреля разрешено продавать алкоголь с 11 до 16 часов. Такое решение принял Совет обороны области, учитывая опыт других регионов и экономическую целесообразность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Ровенской ОГА Виталия Коваля.

Как отмечается в сообщении, в прошлом году в области с акцизного налога от реализации алкогольных напитков поступило свыше 19 млн грн в государственный бюджет; более 88 млн грн в местные бюджеты.

По нынешним расчетам, потери бюджетов территориальных общин от запрета торговли алкогольными напитками (кроме пива) составят 48 млн грн.

Коваль напомнил, что Ровенская область сегодня выполняет тыловую роль. "Нам важно наполнять бюджет всеми законными способами. Экономика должна работать на Вооруженные силы Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве с 1 апреля снова разрешили продавать алкоголь. Запрет на продажу алкоголя действовал с 1 марта.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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