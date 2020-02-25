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У Рівненській області отруїлась чадним газом багатодітна сім'я, постраждали 10 дітей

Новини » Надзвичайні події     25.02.2020 - 08:10
У Рівненській області отруїлась чадним газом багатодітна сім'я, постраждали 10 дітей
Ілюстративне фото (pixabay.com)

В результаті отруєння чадним газом у Рівненській області постраждали 11 людей

У селі Малушка (Рівненська область) в житловому будинку внаслідок несправності газового котла з ознаками отруєння чадним газом, в стані середньої важкості госпіталізована багатодітна сім'я, серед яких 10 дітей. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Також на сайті поліції повідомляється про відкриття кримінального провадження за фактом отруєння чадним газом десятьох дітей у Березнівському районі Рівненської області.

Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що о четвертій ранку діти розбудили батька через утруднене дихання і кашель. 33-річну вагітну дружину та десятьох дітей чоловік терміново доставив до лікарні. Після надання медичної допомоги їхньому життю нічого не загрожує.

З’ясувалося, що утворення чадного газу сталося через неправильне під’єднання газового котла. За попередніми результатами обстеження, ефект зворотної тяги також спричинив сильний вітер.

"Слідчі Березнівського відділення поліції розпочали досудове розслідування за попередньою кваліфікацією статтею 166 Кримінального кодексу України (злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною)", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в Тернопільському професійному коледжі з посиленою військовою підготовкою сталося масове отруєння студентів. Спочатку було відомо про 12 постраждалих, проте пізніше число зросло до 25.

Крім того, в кінці січня в Івано-Франківську обласну клінічну інфекційну лікарню з попереднім діагнозом "харчова токсикоінфекція" госпіталізували 7 іноземних студентів медуніверситету.

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