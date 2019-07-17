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У Рівненській області через зсув на піщаному кар'єрі засипало дітей

Новини » Надзвичайні події    17.07.2019 - 18:10
У Рівненській області через зсув на піщаному кар'єрі засипало дітей
Фото: на місці зсуву (ДСНС)

Одну дитину дістали, пошук іншої триває

У Рівненькій області поблизу села Ясногорівка стався зсув на піщаному кар'єрі, під яким опинилися дві дитини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Як повідомляється, близько 16:22 рятувальники отримали повідомлення про зсув на території піщаного кар'єру. В результаті інциденту під піском опинилися двоє дітей.

Зазначається, що одну дитину знайшли місцеві жителі, а пошуками іншої займаються підрозділи ДСНС. Врятовану дитину доправили до лікарні.

Нагадаємо, в Одесі 14 липня стався зсув ґрунту на березі між центральним пляжем і пансіонатом "Борей". Рятувальники перевіряли, чи немає під завалами людей. Інформація про зсув грунту зі схилу на узбережжі на площі близько 150 кв. метрів надійшла в ДСНС близько 17:30.

РБК-Україна писало, що жляж в Одесі, де 14 липня, стався зсув ґрунту, раніше був визнаний аварійним. За попередніми даними, рятувальники не виявили людей під завалами.

Крім того, в Індонезії стався зсув на нелегальній копальні золота. Під завалами опинилися 60 людей. Тоді повідомлялося про одного загиблого. Операція з порятунку людей тривала всю ніч.

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