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В Ровенской области мошенники украли у пенсионерки более 4 млн гривен

Автор: Мария Кучерявец

В Ровенской области правоохранители разоблачили мошенников, которые нанесли пенсионерке ущерб на сумму более 4 млн гривен. Злоумышленники завладели земельными участками женщины и недвижимостью.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Ровенской области.

Установлено, что 49-летняя местная жительница, совместно с 42-летним знакомым и еще с одним неустановленным следствием лицом, используя поддельные документы, завладели недвижимым имуществом 70-летней жительницы Ровно в особо крупных размерах.

Так, мошенники завладели четырьмя земельными участками потерпевшей, новостройкой и жилым домом, вследствие чего нанесли пенсионерке ущерб на общую сумму 4 085 615 гривен, что более чем в 600 раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан на момент совершения преступлений.

В результате чего, следователи направили уголовное производство с обвинительным актом в отношении 49-летней женщины в суд, а ее соучастник пока оспаривает подозрение о совершении преступления в апелляционном суде.

Уголовное производство в отношении третьего неустановленного следствием лица расследуется правоохранителями.

За содеянное обвиняемой грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее РБК-Украина писало, что правоохранители раскрыли мошенническую схему завладения недвижимостью. В преступную группу входили трое одесситов, включая действующего адвоката и бывшего милиционера.

Добавим, что в Киеве задержали трех участников банды, которые продавали квартиры по поддельным документам.

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Новости Украины Ровенская областьмошенничествопенсионерка