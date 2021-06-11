У Рівненській області шахраї вкрали у пенсіонерки понад 4 млн гривень

У Рівненській області правоохоронці викрили шахраїв, котрі завдали пенсіонерці збитків на суму понад 4 млн гривень. Зловмисники заволоділи земельними ділянками жінки та нерухомістю.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Рівненської області.
Встановлено, що 49-річна місцева жителька, спільно з 42-річним знайомим та ще однією невстановленою слідством особою, використовуючи підроблені документи, заволоділи нерухомим майном 70-річної жительки Рівного в особливо великих розмірах.
Так, шахраї заволоділи чотирма земельними ділянками потерпілої, новобудовою та житловим будинком, спричинивши пенсіонерці збитків на загальну суму 4 085 615 гривень, що більш ніж в 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочинів.
Внаслідок чого, слідчі скерували кримінальне провадження з обвинувальним актом відносно 49-річної жінки до суду, а її співучасник наразі оскаржує підозру про вчинення злочину в апеляційному суді.
Кримінальне провадження щодо третьої невстановленої слідством особи розслідується правоохоронцями.
За скоєне обвинуваченій загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.
Раніше РБК-Україна писало, що правоохоронці розкрили шахрайську схему заволодіння нерухомістю. У злочинну групу входили троє одеситів, включаючи чинного адвоката і колишнього правоохоронця.
Додамо, що у Києві затримали трьох учасників банди, які продавали квартири за підробленими документами.