RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Рівненській області шахраї вкрали у пенсіонерки понад 4 млн гривень

Автор: Марія Кучерявець

У Рівненській області правоохоронці викрили шахраїв, котрі завдали пенсіонерці збитків на суму понад 4 млн гривень. Зловмисники заволоділи земельними ділянками жінки та нерухомістю.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Рівненської області.

Встановлено, що 49-річна місцева жителька, спільно з 42-річним знайомим та ще однією невстановленою слідством особою, використовуючи підроблені документи, заволоділи нерухомим майном 70-річної жительки Рівного в особливо великих розмірах.

Так, шахраї заволоділи чотирма земельними ділянками потерпілої, новобудовою та житловим будинком, спричинивши пенсіонерці збитків на загальну суму 4 085 615 гривень, що більш ніж в 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочинів.

Внаслідок чого, слідчі скерували кримінальне провадження з обвинувальним актом відносно 49-річної жінки до суду, а її співучасник наразі оскаржує підозру про вчинення злочину в апеляційному суді.

Кримінальне провадження щодо третьої невстановленої слідством особи розслідується правоохоронцями.

За скоєне обвинуваченій загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Раніше РБК-Україна писало, що правоохоронці розкрили шахрайську схему заволодіння нерухомістю. У злочинну групу входили троє одеситів, включаючи чинного адвоката і колишнього правоохоронця.

Додамо, що у Києві затримали трьох учасників банди, які продавали квартири за підробленими документами.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Рівненська областьмошенничествопенсионерка