ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Ровенской области микроавтобус въехал в отбойник: погибли два человека

Новина українською →
Ровенская область , Среда 25 августа 2021 17:54
В Ровенской области микроавтобус въехал в отбойник: погибли два человека Фото: на трассе "Киев-Чоп" произошла смертельная авария (rv.npu.gov.ua)
Автор: Тиберий Юрик

Возле села Птичья Ровенской области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП). В результате погибли два человека, травмы получили четыре человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Ровенской области.

Авария произошла 25 августа, около 08: 45 на трассе "Киев-Чоп". 35-летний водитель микроавтобуса "Renault Trafiс" на закругленном участке дороги не справился с управлением и врезался в отбойник.

"В результате ДТП от полученных травм двое пассажиров - 35-ти и 36-летние жители Ивано-Франковска погибли на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. По предварительным данным, мужчины ехали из Ивано-Франковской области в Ровно на работу.

"Водитель микроавтобуса предварительно трезв. В рамках уголовного производства у него отобраны образцы крови", - добавили в полиции.

Напомним, что в Полатвской области произошла авария, в которой два человека погибли, еще два пострадали.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТП Ровенская область
NEWS
Оператор ГТС Украины предложит свои услуги по управлению "Северным потоком-2"
Оператор ГТС Украины предложит свои услуги по управлению "Северным потоком-2"
DAILY
Заработает ли "Северный поток-2": три варианта развития событий
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Заработает ли "Северный поток-2": три варианта развития событий