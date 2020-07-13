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Из-за пожара в Одессе нуждаются в отселении 38 местных жителей

Одесса, Понедельник 13 июля 2020 10:20
Из-за пожара в Одессе нуждаются в отселении 38 местных жителей
Фото: пожар в Одессе (dsns.gov.ua)
Автор: Андрей Козловский

Сейчас их временно пересилили на базу отдыха "Мечта"

В Одессе из-за пожара в трехэтажном доме, который возник вчера в Приморском районе города на ул. Бунина, в отселении нуждаются 38 жителей. Сейчас их временно пересилили на базу отдыха "Мечта".

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, спасатели ликвидировали пожар в жилом доме вчера в 14:33. Однако огонь успел уничтожить кровлю и перекрытия между третьим этажом и чердаком на площади 700 кв м.

Отмечается, что жертв и пострадавших в результате пожара нет.

Напомним, в центре Одессы загорелся жилой дом 1814 года постройки.

Также ранее сообщалось, что в Одессе на Французском бульваре обрушился четырехэтажный жилой дом в результате чего из-под завалов было выведено 25 человек.

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