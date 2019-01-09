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В Рівненській області від кору помер чоловік

Новини » Надзвичайні події    09.01.2019 - 11:58
В Рівненській області від кору помер чоловік
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Чоловік помер в лікарні 6 січня

В Рівненській області від ускладнень кору помер 49-річний чоловік. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Рівненського обласного лабораторного центру у Facebook.

Як зазначається, чоловік, який проживав в смт Квасилів, захворів на кір 19 грудня і проти кору не був щеплений.

"За медичною допомогою звернувся 24 грудня та був госпіталізований в інфекційне відділення Рівненської ЦРЛ. У зв’язку із важким перебігом захворювання 27 грудня переведений у відділення інтенсивної терапії і анестезіології. Людину врятувати не вдалося і 6 січня чоловік помер. Заключний діагноз: набряк головного мозку. Коревий енцефаліт. Кір важка форма, лабораторно підтверджений", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Житомирській області від кору помер маленький хлопчик з міста Бердичева віком приблизно 2 роки і 8 місяців. 

Як писало РБК-Україна, протягом 2018 року понад 54 тисячі українців захворіли на кір.  Найвищі показники захворюваності зафіксовані у Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській, Тернопільській, Вінницькій та Чернівецькій областях.

Понад 2 тис. українців захворіли на кір на початку року У Житомирській області від кору померла дитина
Новини України Рівненська областьКір
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