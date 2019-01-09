В Рівненській області від кору помер чоловік

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Чоловік помер в лікарні 6 січня

В Рівненській області від ускладнень кору помер 49-річний чоловік. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Рівненського обласного лабораторного центру у Facebook.

Як зазначається, чоловік, який проживав в смт Квасилів, захворів на кір 19 грудня і проти кору не був щеплений.

"За медичною допомогою звернувся 24 грудня та був госпіталізований в інфекційне відділення Рівненської ЦРЛ. У зв’язку із важким перебігом захворювання 27 грудня переведений у відділення інтенсивної терапії і анестезіології. Людину врятувати не вдалося і 6 січня чоловік помер. Заключний діагноз: набряк головного мозку. Коревий енцефаліт. Кір важка форма, лабораторно підтверджений", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Житомирській області від кору помер маленький хлопчик з міста Бердичева віком приблизно 2 роки і 8 місяців.

Як писало РБК-Україна, протягом 2018 року понад 54 тисячі українців захворіли на кір. Найвищі показники захворюваності зафіксовані у Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській, Тернопільській, Вінницькій та Чернівецькій областях.