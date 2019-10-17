В Ровенской области на химическом предприятии произошел взрыв и пожар

В Селе Клевань (Ровенская область) на химическом предприятии "Колор. С.И.М" произошел взрыв. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Facebook заместителя главы Клеванской ОТО Владимира Мокляка.

Сообщается, что взорвался резервуар. По предварительной информации, в помещении здания завода произошло замыкание электричества.

По словам чиновника на территории предприятия работают пожарные. В настоящее время пожар локализован, жертв нет.

По данным местных СМИ, после пожара прогремел мощный взрыв. На место происшествия вызвали лабораторию, чтобы узнать нет ли вредных выбросов в атмосферу. Как сообщается, местные жителя начали жаловаться на неприятный запах.

Напомним, в Луганской области на территории агрофирмы во время слива из бензовоза дизельного топлива в наземные емкости произошел хлопок с последующим возгоранием бензовоза, в результате чего пострадал человек.

Также РБК-Украина сообщало, что 22 сентября в Киеве горели автоцистерны и были слышны взрывы. Пожар удалось потушить ближе к полуночи. В то же время свидетели сообщали, что в районе пожара были слышны взрывы, а дорогу для автомобилей рядом перекрывали.