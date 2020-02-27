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У Рівненській області група лісорубів нанесла збитків на 1 млн гривень

Новини » Надзвичайні події     27.02.2020 - 19:22
У Рівненській області група лісорубів нанесла збитків на 1 млн гривень
Фото: незаконна вирубка дубу (facebook.com/mvs.gov.ua)

Сума збитків сягає мільйону гривень

У Рівненській області правоохоронці затримали місцевих мешканців, які організували незаконну вирубку дубу на території ландшафтного заказника місцевого значення "Пуща Водиця". Про це йдеться у повідомленні прес-служби МВС на сторінці у Facebook.

Повідомляється, що кожен учасник злочинного угруповання відповідав за свій напрямок діяльності: організація незаконної вирубки деревини, підбір працівників і доставка їх до Києва, транспортування деревини на склад для зберігання, а також до населених пунктів, які зазначали клієнти.

"Реалізовували деревину за ціною - 500 доларів за кубічний метр. За попередніми даним, сума збитків сягає мільйону гривень", - йдеться у повідомленні.

У Рівненській області група лісорубів нанесла збитків на 1 млн гривеньФото: незаконна вирубка дубу (facebook.com/mvs.gov.ua)

Нагадаємо, прокуратура Львівської області повідомила про підозру колишнього голови Жидачівської РДА та голові Ходорівської ОТГ, яким інкримінують участь в схемі з вирубування лісів та привласнення деревини на 2 мільйони гривень.

Раніше в Житомирській області директор лісгоспу допустив вирубку лісу на 15 млн грн. Йому оголосили підозру. Головний лісничий лісогосподарського підприємства допустив вирубку понад 2 тисяч дерев породи дуб, граб, ясен, сосна, а також склав і видав ряд підроблених офіційних документів.

Також РБК-Україна писало, що Кабінет міністрів оголосив тотальний аудит лісгоспів. За словами прем'єр-міністра Олексія Гончарука, для перевірок визначили пріоритетні області - Рівненська, Волинська, Чернігівська, Сумська, Закарпатська і район Карпат.

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