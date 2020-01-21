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В Житомирской области директор лесхоза допустил вырубку леса на 15 млн грн

Новости » Происшествия     21.01.2020 - 20:56
В Житомирской области директор лесхоза допустил вырубку леса на 15 млн грн

Ему объявили подозрение

Во вторник, 21 января, прокуратура Житомирской области сообщила исполняющему обязанности директора одного из коммунальных лесохозяйственных предприятий о подозрении по факту незаконной порубки леса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По версии следствия, главный лесничий лесохозяйственного предприятия в течение 2016 года допустил осуществление вырубки более 2 тысяч деревьев породы дуб, граб, ясень, сосна, а также составил и издал ряд подложных официальных документов, чтобы скрыть эти действия, ущерб от которых составил почти 15 миллионов гривен.

Подозрение вручено по факту служебного подлога и служебной халатности, что повлекло тяжкие последствия ( ч.5 ст.27 ст.246, ч.2 ст.366, ч.2 ст.367 Уголовного кодекса Украины). Следственные действия продолжаются.

Напомним, ранее Кабинет министров объявил тотальный аудит лесхозов. По словам премьер-министра Алексея Гончарука, для проверок определили приоритетные области - Ровненская, Волынская, Черниговская, Сумская, Закарпатская и район Карпат.

Также РБК-Украина писало, что в ноябре вступил в силу закон о запрете вырубки леса на склонах Карпат. Новый закон предусматривает установление запрета на проведение вырубок в национальных природных парках, заказниках и продление запрета на сплошные рубки главного пользования в елово-буковых лесов на крутых склонах Карпатского региона.

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