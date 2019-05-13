В Ровенской области в дом местного депутата бросили гранату

В Ровенской области произошел взрыв в результате того, что неизвестные бросили гранату в дом депутата Березневского райсовета. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Ровенской области.

Сообщается, что сегодня около трех часов ночи поступило сообщение 57-летнего жителя села Яцковичи о том, что неизвестные в его дом бросили гранату. На месте инцидента полиция установила, что хозяин дома работает в лесничестве и является депутатом районного совета.

"В результате взрыва никто не пострадал, поскольку вся семья находилась в Киеве. Криминалисты с места происшествия изъяли обломки гранаты, а также запал к ней с маркировкой", - говорится в сообщении.

Фото: место происшествия (rv.npu.gov.ua)

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). В рамках уголовного дела полицейские устанавливают причастных к преступлению.

Напомним, ранее сообщалось, что в Марганце Днепропетровской области в результате взрыва гранаты погиб один человек, еще трое получили ранения.

Отметим, в Николаеве на 9 мая мужчина пытался бросить дымовую гранату в демонстрацию.