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У Рівненській області людину вдарила блискавка, її ушпиталили

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Рівне, Неділя 27 червня 2021 07:53
У Рівненській області людину вдарила блискавка, її ушпиталили Фото: також частково були пошкоджені дахи 13 житлових будинків(pexels)
Автор: Даша Харченко

У Рівненській області внаслідок негоди дві людини отримали травми. Одна людина постраждала від удару блискавки, інша – через падіння шиферу.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Постраждалих ушпиталили.

Також частково були пошкоджені дахи 13 житлових будинків, покрівлю їдальні Шпанівського ліцею, школи с. Посягва Рівненського району та покрівлю Клесівської селищної ради.

Зазначається, що рятувальниками області здійснено 11 виїздів на розрізання та прибирання 180 повалених дерев.

До робіт залучалося 125 осіб та 30 одиниць техніки, з них від ДСНС 43 особи та 11 одиниць техніки. Роботи завершено.

Нагадаємо, внаслідок сильної бурі на території Рівненської області, ДСНС закликає місцевих жителів не покидати свої домівки без потреби. Громадяни повідомляють про повалені дерева та побиті автомобілі.

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