В Ровенской области 13 человек отравились на свадьбе

Среди пострадавших от отравления четверо детей

В селе Дружба Радивиловского района Ровенской области на свадьбе отравились 13 человек. Потерпевшие обратились с плохим самочувствием в местную больницу. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Ровенской области.

Отмечается, что в четверг, 16 августа, Держпродспоживслужби в Ровенской области подала в полицию сообщение о вспышке инфекции после празднования свадьбы в одном из кафе села Дружба, что произошло еще 12 августа.

После свадьбы в местную больницу обратилось тринадцать человек, среди которых девять взрослых и четверо детей.

"По предварительному диагнозу медиков у всех констатировано пищевую токсикоинфекцию и сальмонеллеоз. У пяти среди госпитализированных состояние средней тяжести, у остальных - легкое. Угрозы жизни пациентов нет", - отметили в полиции.

Полицией по факту нарушения санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционным заболеваниям и массовым отравлением (ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины) внесены данные в Единый реестр досудебных расследований. В рамках уголовного производства правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, как сообщало РБК-Украина сегодня ранее, в Харькове полиция проводит проверки по установлению места приобретения некачественной рыбы. В частности, в Харькове было установлено два случая заболевания людей с подозрением на ботулизм: 14 августа в реанимацию были госпитализированы двое членов одной семьи. 42-летний харьковчанин умер в больнице, его 49-летняя жена находится в стабильном тяжелом состоянии под наблюдением медиков.