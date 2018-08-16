У Харкові поліція розслідує смерть чоловіка від ботулізму

У Харкові було встановлено два випадки захворювання людей з підозрою на ботулізм

У Харкові поліція проводить перевірки щодо встановлення місця придбання неякісної риби. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції у Харкові.

Як повідомляють у поліції, у Харкові було встановлено два випадки захворювання людей з підозрою на ботулізм. 14 серпня до реанімації було госпіталізовано членів однієї родини. 42-річний харків’янин помер у лікарні, його 49-річна дружина знаходиться у стабільному тяжкому стані під наглядом медиків.

"Потерпілим стало зле 12 серпня після вживання в їжу копченої риби, яку, за попередньою інформацією, вони придбали у магазині у селищі Ков’яги Валківського району", - йдеться у повідомленні.

Інформацію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 с. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до 3 років.

Нагадаємо, що вчора, 15 серпня, у Харкові чоловік помер від ботулізму.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в кінці липня 2018 року у Києві зафіксували два випадки захворювання на ботулізм. Обидва потерпілих вживали рибу, самостійно виловлену та в'ялену.