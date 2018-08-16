У Рівненській області 13 людей отруїлись на весіллі

Серед потерпілих від отруєння четверо дітей

У селі Дружба Радивилівського району Рівненської області на весіллі отруїлись 13 людей. Потерпіли звернулись із поганим самопочуттям до місцевої лікарні. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Рівненської області.

Зазначається, що у четвер, 16 серпня, Держпродспоживслужби в Рівненській області подала до поліції повідомлення щодо спалаху інфекції після святкування весілля в одному із кафе села Дружба, що відбулось ще 12 серпня.

Після весілля до місцевої лікарні звернулося тринадцять осіб, серед яких дев’ятеро дорослих і четверо дітей.

"За попереднім діагнозом медиків у всіх констатовано харчову токсикоінфекцію та сальмонельоз. У п’яти серед госпіталізованих стан середньої важкості, у решти - легкої. Загрози життю пацієнтів немає", - зазначили в поліції.

Поліцією за фактом порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням (ч. 1 ст. 325 Кримінального кодексу України) внесені дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань. У рамках кримінального провадження правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Нагадаємо, як повідомляло РБК-Україна сьогодні раніше, у Харкові поліція проводить перевірки щодо встановлення місця придбання неякісної риби. Зокрема, Харкові було встановлено два випадки захворювання людей з підозрою на ботулізм: 14 серпня до реанімації було госпіталізовано членів однієї родини. 42-річний харків’янин помер у лікарні, його 49-річна дружина знаходиться у стабільному тяжкому стані під наглядом медиків.