В Ровенской области с 10:00 перекроют трассу Киев-Чоп

В Ровенской области с 10:00 перекроют движение по трассе Киев-Чоп. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Службы автомобильных дорог в Ровенской области.

"Вниманию участников дорожного движения! Сегодня, 20 марта, в 10:00 в Ровенской представители аграрного сектора перекроют движение на международной дороге М-06 Киев-Чоп км 268 + 180, возле поста Дорожно-патрульной службы Украины…По предварительным данным, акция бессрочная. Объезд будет осуществляться через город Корец", - говорится в сообщении.

В связи с перекрытием трассы водителей призывают учитывать данную информацию при планировании поездок.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине сегодня могут перекрыть несколько трасс в связи с акциями аграриев. Протестующие могут перекрыть дороги в Черкасской, Винницкой, Киевской и ряде других областей страны. Отметим, аграрии выйдут на протесты с требованием защитить интересы сельхозпроизводителей, которые были нарушены принятием нескольких законодательных актов.