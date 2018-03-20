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В Ровенской области с 10:00 перекроют трассу Киев-Чоп

НовостиОбщество    20.03.2018 - 09:39
Фото: перекрытие трассы (ukravtodor.gov.ua)
Фото: перекрытие трассы (ukravtodor.gov.ua)

Аграрии перекрывают трассу Киев-Чоп в рамках бессрочного протеста

В Ровенской области с 10:00 перекроют движение по трассе Киев-Чоп. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Службы автомобильных дорог в Ровенской области.  

"Вниманию участников дорожного движения! Сегодня, 20 марта, в 10:00 в Ровенской представители аграрного сектора перекроют движение на международной дороге М-06 Киев-Чоп км 268 + 180, возле поста Дорожно-патрульной службы Украины…По предварительным данным, акция бессрочная. Объезд будет осуществляться через город Корец", - говорится в сообщении.

В связи с перекрытием трассы водителей призывают учитывать данную информацию при планировании поездок.  

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине сегодня могут перекрыть несколько трасс в связи с акциями аграриев. Протестующие могут перекрыть дороги в Черкасской, Винницкой, Киевской и ряде других областей страны. Отметим, аграрии выйдут на протесты с требованием защитить интересы сельхозпроизводителей, которые были нарушены принятием нескольких законодательных актов.

 

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Теги: аграрии, Киев-Чоп, дороги
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