У Рівненській області з 10:00 перекриють трасу Київ-Чоп

У Рівненській області з 10:00 перекриють рух трасою Київ-Чоп. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Служби автомобільных доріг у Рівненській області.

"До уваги учасників дорожнього руху! Сьогодні, 20 березня, о 10:00 в Рівненській представники аграрного сектору перекриють рух на міжнародній дорозі М-06 Київ-Чоп км 268 + 180, біля поста Дорожньо-патрульної служби України...За попередніми даними, акція безстрокова. Об'їзд буде здійснюватися через місто Корець", - йдеться в повідомленні.

У зв'язку з перекриттям траси водіїв закликають враховувати дану інформацію при плануванні поїздок.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні сьогодні можуть перекрити кілька трас у зв'язку з акціями аграріїв. Протестувальники можуть перекрити дороги в Черкаській, Вінницькій, Київській та ряді інших областей країни. Зазначимо, аграрії вийдуть на протести з вимогою захистити інтереси сільгоспвиробників, які були порушені прийняттям низкою законодавчих актів.