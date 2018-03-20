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У Рівненській області з 10:00 перекриють трасу Київ-Чоп

НовиниСуспільство    20.03.2018 - 09:39
Фото: перекриття траси (ukravtodor.gov.ua)
Фото: перекриття траси (ukravtodor.gov.ua)

Аграрії перекривають трасу Київ-Чоп в рамках безстрокового протесту

У Рівненській області з 10:00 перекриють рух трасою Київ-Чоп. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Служби автомобільных доріг у Рівненській області.

"До уваги учасників дорожнього руху! Сьогодні, 20 березня, о 10:00 в Рівненській представники аграрного сектору перекриють рух на міжнародній дорозі М-06 Київ-Чоп км 268 + 180, біля поста Дорожньо-патрульної служби України...За попередніми даними, акція безстрокова. Об'їзд буде здійснюватися через місто Корець", - йдеться в повідомленні.

У зв'язку з перекриттям траси водіїв закликають враховувати дану інформацію при плануванні поїздок.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні сьогодні можуть перекрити кілька трас у зв'язку з акціями аграріїв. Протестувальники можуть перекрити дороги в Черкаській, Вінницькій, Київській та ряді інших областей країни. Зазначимо, аграрії вийдуть на протести з вимогою захистити інтереси сільгоспвиробників, які були порушені прийняттям низкою законодавчих актів.

 

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Теги: аграрии, Киев-Чоп, дороги
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