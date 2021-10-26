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На Ровенской АЭС произошла авария на трубопроводе. Была вспышка водорода

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Вараш, Вторник 26 октября 2021 15:52
На Ровенской АЭС произошла авария на трубопроводе. Была вспышка водорода Фото: Ровенская АЭС (wikimedia by Дьяков Владимир)
Автор: Артем Горовенко

На территории Ровенской атомной электростанции (АЭС) произошла авария на трубопроводе. Жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что на открытой территории возле блока № 3, который находится на плановом ремонте произошла разгерметизация водородного трубопровода и вспышка водорода без дальнейшего горения.

"Трубопровод персоналом станции перекрыт. Жертв и пострадавших нет. Радиационное и противопожарное состояние в пределах нормы. Станция работает в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Напомним, в сентября Служба безопасности Украины провела антитеррористические учения, по легенде которых готовилась диверсия на Ровенской АЭС.

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