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На Рівненській АЕС сталася аварія на трубопроводі. Був спалах водню

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Вараш, Вівторок 26 жовтня 2021 15:52
На Рівненській АЕС сталася аварія на трубопроводі. Був спалах водню Фото: Рівненська АЕС (wikimedia by Дьяков Володимир)
Автор: Артем Горовенко

На території Рівненської атомної електростанції (АЕС) сталася аварія на трубопроводі. Жертв і постраждалих в результаті інциденту немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що на відкритій території біля блоку № 3, який знаходиться на плановому ремонті сталася розгерметизація водневого трубопроводу і спалах водню без подальшого горіння.

"Трубопровід персоналом станції перекрито. Жертв і постраждалих немає. Радіаційний і протипожежний стан в межах норми. Станція працює в штатному режимі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у вересні Служба безпеки України провела антитерористичні навчання, за легендою яких готувалася диверсія на Рівненській АЕС.

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Ривненская АЭС Авария
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