На Ровенской АЭС произошел пожар

На Ровенской атомной электростанции вечером в понедельник, 29 апреля, произошел пожар из-за повреждения трансформатора. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу РАЭС.

Возгорание было зафиксировано в 21:04, вследствие него произошло аварийное отключение третьего энергоблока электростанции.

В настоящее время пожар ликвидирован, его причины выясняются.

"Из-за повреждения трансформатора 7АТ с последующим его возгоранием отключилась первая система шин 330 кВ и энергоблок №3 РАЭС (ВВЭР-1000). Сейчас пожар ликвидирован силами государственного пожарно-спасательного отряда по охране РАЭС ДПРЗ-2. По шкале оценки ядерных событий INES событие классифицировано уровнем "ноль/вне шкалы", - говорится в сообщении.

По состоянию на 22:00 29 апреля в работе находились энергоблоки №1 и №4 Ровенской АЭС с суммарной нагрузкой 1260 МВт.

Также сообщается, что нарушений предела и условий безопасной эксплуатации не было.

"Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории не менялось и находится в пределах действующих норм", - сообщили на РАЭС.

Фото: пожар на Ровенской АЭС

Напомним, 26 апреля в Главное управление Нацполиции Николаева поступило анонимное сообщение о том, что на территории Южно-Украинской атомной электростанции заложено взрывное устройство.