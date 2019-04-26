Нацполиция расследует сообщение о минировании Южно-Украинской АЭС

Фото: Южно-Украинская АЭС (sunpp.mk.ua)

Сообщение о минировании атомной электростанции не подтвердилось

В Главное управление Нацполиции Николаева днем в пятницу, 26 апреля, поступило анонимное сообщение о том, что на территории Южно-Украинской атомной электростанции заложено взрывное устройство. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Николаевской области.

"Около 14:50 в полицию поступило анонимное сообщение о том, что на территории Южно-Украинской АЭС находится взрывное устройство", - говорится в сообщении.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции, СБУ, военные, спасатели и медики.

Сотрудники СБУ и спецохраны тщательно обследовали территорию атомной электростанции, однако никаких предметов или устройств, которые бы могли представлять угрозу не обнаружили.

Решается вопрос о присвоении квалификации происшествию и устанавливается лицо, сообщившее ложную информацию о минировании.

Напомним, в ходе поездки в зону отчуждения премьер-министр Владимир Гройсман посетил новый безопасный конфайнмент "Укрытие", который успешно прошел пробную 72-часовую эксплуатацию. По словам премьера, новый чернобыльский "саркофаг" готов на 99%.