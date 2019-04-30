На Рівненській АЕС сталася пожежа

На Рівненській атомній електростанції ввечері у понеділок, 29 квітня, сталася пожежа через пошкодження трансформатора. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу РАЕС.

Загорання було зафіксоване о 21:04, внаслідок нього відбулося аварійне відключення третього енергоблоку електростанції.

Наразі пожежу ліквідовано, її причини з’ясовуються.

"Через пошкодження трансформатора 7АТ з наступним його загоранням відключилася перша система шин 330 кВ та енергоблок №3 РАЕС (ВВЕР-1000). Наразі пожежу ліквідовано силами державного пожежно-рятувального загону з охорони РАЕС ДПРЗ-2. За шкалою оцінки ядерних подій INES подію класифіковано рівнем "нуль/поза шкалою", - йдеться в повідомленні.

Станом на 22 годину 29 квітня у роботі перебували енергоблоки №1 та №4 Рівненської АЕС з сумарним навантаженням 1260 МВт.

Також повідомляється, що порушень меж і умов безпечної експлуатації не було.

"Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на РАЕС і прилеглій території не змінювався й перебуває у межах чинних норм", - повідомили на РАЕС.

Фото: пожежа на Рівненській АЕС

Нагадаємо, 26 квітня в Головне управління Нацполіціі Миколаєва надійшло анонімне повідомлення про те, що на території Південно-Української атомної електростанції закладено вибуховий пристрій.