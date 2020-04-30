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На Рівненській АЕС відключився атомний блок після спрацювання автоматики

Новини » Енергетика     30.04.2020 - 00:33
На Рівненській АЕС відключився атомний блок після спрацювання автоматики
Фото: Андрій Герус (РБК-Україна)

Потужність атомного блоку 1000 МВт

О 20:05 29 квітня після спрацювання автоматики від мережі був відключений ще один атомний блок - номер три Рівненської АЕС потужністю 1000 МВт. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову енергетичного комітету парламенту Андрій Герус у Facebook.

Він зазначив, що загальна потужність працюючих блоків Енергоатому впала до 7300 МВт.

"Ще декілька місяців тому в Украіні працювали блоки АЕС загальною потужністю 11 400 МВт, що на 56% більше, аніж зараз. Непрацюючі блоки Енергоатому будуть заміщені блоками вугільних електростанцій", - додав Герус.

Раніше повідомлялося, що внаслідок наростання кризових явищ в енергетичній системі України і через суттєве падіння споживання електроенергії Міністерство енергетики та захисту довкілля України переглянуло Прогнозний енергетичний баланс на 2020 рік.

РБК-Україна писало, що Міністерство енергетики та охорони навколишнього середовища затвердив новий прогнозний енергетичний баланс України, який передбачає поступове скорочення обсягів виробництва електроенергії всіма типами генерації та зростання виробництва поновлюваних джерел енергії.

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