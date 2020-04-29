Минэкоэнерго предусматривает снижение для ТЭС, ГЭС и АЭС новым энергобалансом

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В частности документ предусматривает общий объем производства электроэнергии на уровне 143 млрд кВт ч

Вследствие нарастания кризисных явлений в энергетической системе Украины и через существенное падение потребления электроэнергии Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины пересмотрело Прогнозный энергетический баланс на 2020 год. Сообщение и документ опубликованы на сайте министерства, передает РБК-Украина.

Так, в сообщении министерства отмечается, что энергобаланс предполагает пропорциональное снижение объемов производства электроэнергии всеми типами генерации: атомной, гидро, тепловой. Также изменен прогнозный рост генерации из возобновляемых источников энергии. Баланс призван обеспечить безопасный график работы атомных электростанций и энергосистемы в целом.

В частности, документ предусматривает общий объем производства электроэнергии на уровне 143 млрд кВт час. 38,8 млрд кВт ч – отведено для ТЭС, 4,8 – ГЭС, 1,5 – ГАЭС, 73,7 – АЭС, 11,4 – ВИЭ. Импорт составит 5,1 млрд кВт часов, экспорт – 7 млрд кВт ч.

"В условиях падения спроса энергоблоки АЭС не могут работать с максимальным постоянным нагрузкам в течение всей эпохи. До последнего времени НЭК "Укрэнерго", который выполняет функции диспетчеризации, был вынужден разгружать их в ночной период, а также в выходные и праздничные дни. Эксперименты с регулярной сменой нагрузок энергоблоков АЭС являются крайне опасными", - пишет Минэкоэнерго.

Кроме того баланс призван обеспечить выполнение ремонтов энергоблоков АЭС, обеспечить энергетическую безопасность страны через резервирование достаточного количества маневрирующих мощностей ГЭС и ТЭС, постоянную работу угледобывающего сектора и безопасный объем рост генерации из ВИЭ.

"Важным элементом работы энергосистемы является обеспечение достаточно балансирующей мощности. В последнее время, в следствие падение потребления, а также низкого уровня воды для ГЭС, доступный объем маневренной мощности был критически мал. Это грозило возникновением аварийных ситуаций в периоды смены суточных фаз потребления. В частности, по данным НЭК "Укрэнерго" в последние дни разрыв между вечерним пиком и ночным падением увеличился с 4 до 4,8 ГВт", - отмечается в сообщении.

Напомним, ранее эксперты рынка заявляли о необходимости скорейшего принятия энергобаланса через нарастание кризиса в балансирование энергосистемы.

В частности, заместитель председателя ФРУТЕК, экс-советник министра энергетики Сергей Чех отмечал, что разбалансировка энергосистемы является прямой угрозой отключений электроэнергии в стране.