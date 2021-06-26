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На Ровенской АЭС аварийное отключение энергоблока: названа причина

Автор: Анастасия Рокитна

Вчера в 19:39 отключили от сети энергоблок №4 Ровенской атомной электростанции. Сработала аварийная защита.

Об этом сообщается на сайте предприятия.

По предварительной оценке, событие квалифицировали как нарушение категории "П05/1" - остановка реакторной установки в процессе эксплуатации энергоблока, которые обусловлены:

  • отказами оборудования (элементов);
  • ошибками персонала и/или ошибочными решениями;
  • внешними воздействиями искусственного или природного происхождения.

"По состоянию на 20:39 в работе находятся три энергоблока Ровенского АЭС с суммарной нагрузкой 1725 МВт. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет", - говорится в сообщении.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории не менялось и находится в пределах действующих норм, сообщили в пресс-службе.

Напомним, Хмельницкая АЭС отключила от энергосистемы второй блок из-за остановки двух насосов.

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Ривненская АЭС