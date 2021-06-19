Хмельницкая АЭС отключила от энергосистемы второй блок из-за остановки двух насосов

Хмельницкая АЭС в пятницу из-за отключения двух насосов отключила второй блок от энергосистемы страны. Радиационный фон не превышен.

Об этом сообщается на сайте ХАЭС в пятницу вечером .

Радиационная обстановка на промышленной площадке и в прилегающих регионах не претерпевала изменений, находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

По международной шкале INES, событие предварительно классифицировано ниже уровня "0" (не существенно для безопасности).

"18 июня 2021 энергоблок №2 работал стабильно на мощности 1005 МВт. В 19:27, из-за отключения двух турбопитательных насосов, энергоблок №2 отключен от энергосети", - говорится в сообщении.

Напомним, 13 февраля Хмельницкая АЭС не смогла подключить к энергосистеме второй блок из-за срабатывания аварийной защиты реакторной установки. Она была остановлена действием аварийной защиты с запуском резервных дизель-генераторов систем безопасности.

Кроме того, ранее энергоблок №5 Запорожской атомной электростанции мощностью 1000 МВт подключили к сети. Это произошло после продления срока эксплуатации на следующие 10 лет и завершения ремонта.