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На Рівненській АЕС аварійне відключення енергоблоку: названо причину

Автор: Анастасія Рокитна

Вчора о 19:39 відключили від мережі енергоблок №4 Рівненської атомної електростанції. Спрацював аварійний захист.

Про це повідомляється на сайті підприємства.

За попередньою оцінкою, подію кваліфікували як порушення категорії "П05/1" - зупинення реакторної установки в процесі експлуатації енергоблока, які зумовлені:

  • відмовами обладнання (елементів);
  • помилками персоналу та/або помилковими рішеннями;
  • зовнішніми впливами штучного або природного походження.

"Станом на 20:39 у роботі перебувають три енергоблоки Рівненської АЕС із сумарним навантаженням 1725 МВт. Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає", - йдеться у повідомленні.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на РАЕС і прилеглій території не змінювався й перебуває у межах чинних норм, повідомили у прес-службі.

Нагадаємо, Хмельницька АЕС відключила від енергосистеми другий блок через зупинку двох насосів.

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Ривненская АЭС