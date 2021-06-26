На Рівненській АЕС аварійне відключення енергоблоку: названо причину

Вчора о 19:39 відключили від мережі енергоблок №4 Рівненської атомної електростанції. Спрацював аварійний захист.
За попередньою оцінкою, подію кваліфікували як порушення категорії "П05/1" - зупинення реакторної установки в процесі експлуатації енергоблока, які зумовлені:
"Станом на 20:39 у роботі перебувають три енергоблоки Рівненської АЕС із сумарним навантаженням 1725 МВт. Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає", - йдеться у повідомленні.
Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на РАЕС і прилеглій території не змінювався й перебуває у межах чинних норм, повідомили у прес-службі.