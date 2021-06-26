На Рівненській АЕС аварійне відключення енергоблоку: названо причину

Про це повідомляється на сайті підприємства .

За попередньою оцінкою, подію кваліфікували як порушення категорії "П05/1" - зупинення реакторної установки в процесі експлуатації енергоблока, які зумовлені:

відмовами обладнання (елементів);

помилками персоналу та/або помилковими рішеннями;

зовнішніми впливами штучного або природного походження.

"Станом на 20:39 у роботі перебувають три енергоблоки Рівненської АЕС із сумарним навантаженням 1725 МВт. Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає", - йдеться у повідомленні.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на РАЕС і прилеглій території не змінювався й перебуває у межах чинних норм, повідомили у прес-службі.