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На Ровенском военном полигоне нашли тело пропавшего контрактника

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Ровенская область, Среда 16 февраля 2022 19:03
На Ровенском военном полигоне нашли тело пропавшего контрактника Фото: полиция расследует гибель военного (president_gov_ua)
Автор: Александр Мороз

На территории Ровенского военного полигона нашли тело военнослужащего-контрактника. Он покинул место службы на прошлой неделе и с тех пор о нем ничего не было известно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Ровенской области.

Сообщается, что тело на полигоне обнаружили сегодня. Погибшим оказался 28-летний житель Волынской области, который проходил службу по контракту в Житомирской области, а на Ровенском полигоне проходил учебный курс.

"С 8 февраля военнослужащий находился в розыске, когда с товарищем по разрешению руководства покинул место несения службы, в последний раз его видели в поселке Тучин бывшего Гощанского района", - говорится в сообщении.

По результатам предварительного осмотра, признаков насильственной смерти на теле не обнаружено. Окончательные результаты установит экспертиза. Досудебное расследование в уголовном производстве, начатом по части 1 статьи 115 УК Украины (умышленное убийство) продолжается.

Напомним, ранее сообщалось, что в Луганской области военный погиб от выстрела в подбородок из штатного оружия.

А в селе Гранитное в зоне ООС военные устроили стрельбу в кафе, в результате которой погибли сотрудник Национальной гвардии Украины и гражданский.

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