На Рівненському військовому полігоні знайшли тіло зниклого контрактника

На території Рівненського військового полігону знайшли тіло військовослужбовця-контрактника. Він залишив місце служби минулого тижня і з тих пір про нього нічого не було відомо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Рівненської області .

Повідомляється, що тіло на полігоні виявили сьогодні. Загиблим виявився 28-річний житель Волинської області, який проходив службу за контрактом у Житомирській області, а на Рівненському полігоні проходив навчальний курс.

"З 8 лютого військовослужбовець перебував у розшуку, коли з товаришем з дозволу керівництва покинув місце несення служби, востаннє його бачили в селищі Тучин колишнього Гощанського району", - йдеться в повідомленні.

За результатами попереднього огляду, ознак насильницької смерті на тілі не виявлено. Остаточні результати встановить експертиза. Досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за частиною 1 статті 115 КК України (умисне вбивство) триває.