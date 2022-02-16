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На Рівненському військовому полігоні знайшли тіло зниклого контрактника

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Рівненська область, Середа 16 лютого 2022 19:03
На Рівненському військовому полігоні знайшли тіло зниклого контрактника Фото: поліція розслідує загибель військового (president_gov_ua)
Автор: Олександр Мороз

На території Рівненського військового полігону знайшли тіло військовослужбовця-контрактника. Він залишив місце служби минулого тижня і з тих пір про нього нічого не було відомо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Рівненської області.

Повідомляється, що тіло на полігоні виявили сьогодні. Загиблим виявився 28-річний житель Волинської області, який проходив службу за контрактом у Житомирській області, а на Рівненському полігоні проходив навчальний курс.

"З 8 лютого військовослужбовець перебував у розшуку, коли з товаришем з дозволу керівництва покинув місце несення служби, востаннє його бачили в селищі Тучин колишнього Гощанського району", - йдеться в повідомленні.

За результатами попереднього огляду, ознак насильницької смерті на тілі не виявлено. Остаточні результати встановить експертиза. Досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за частиною 1 статті 115 КК України (умисне вбивство) триває.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Луганській області військовий загинув від пострілу в підборіддя зі штатної зброї.

А в селі Гранітне в зоні ООС військові влаштували стрілянину в кафе, в результаті якої загинули співробітник Національної гвардії України та цивільний.

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Рівненська область
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