В Ровенский аэропорт прилетела ракета оккупантов: жители слышат взрывы

Аэропорт города "Ровно" попал под ракетный обстрел российских оккупантов. Об этом сообщил городской голова Ровно Александр Третьяк.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра города Ровно.
По его словам, по территории аэропорта ударила ракета.
"Только по территории Ровенского аэропорта, произошло попадание ракетного удара", - говорится в сообщении.
Он добавил, что был только один удар. Серьезных повреждений объекту не нанесено.
Он призвал жителей города сохранять спокойствие и оставаться дома.
"Просьба сохранять спокойствие. Никуда бежать не нужно, по возможности найдите безопасное место дома, оставайтесь там до дальнейших указаний или уведомления", - отметил мэр.
Напомним, что в Запорожской области под обстрел попали пограничники. В результате атаки оккупантов есть погибшие и раненые.
Также сообщалось, что в Киеве в многоэтажке произошел пожар из-за ракетного обстрела оккупантов. Пострадало 8 человек.