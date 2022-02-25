В Ровенский аэропорт прилетела ракета оккупантов: жители слышат взрывы

По его словам, по территории аэропорта ударила ракета.

"Только по территории Ровенского аэропорта, произошло попадание ракетного удара", - говорится в сообщении.

Он добавил, что был только один удар. Серьезных повреждений объекту не нанесено.

Он призвал жителей города сохранять спокойствие и оставаться дома.

"Просьба сохранять спокойствие. Никуда бежать не нужно, по возможности найдите безопасное место дома, оставайтесь там до дальнейших указаний или уведомления", - отметил мэр.