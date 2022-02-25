До Рівненського аеропорту прилетіла ракета окупантів: жителі чують вибухи

За його словами, по території аеропорту вдарила ракета.

"Щойно по території Рівненського аеропорту, відбулось потрапляння ракетного удару", - йдеться в повідомленні.

Він додав, що був лише один удар. Серйозних пошкоджень об'єкту не завдано.

Він закликав мешканців міста зберігати спокій та залишатися вдома.

"Прохання зберігати спокій. Нікуди бігти не потрібно, по можливості знайдіть безпечне місце дома, залишайтесь там до подальших вказівок, або сповіщення", - зазначив мер.