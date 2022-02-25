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В Ровенский аэропорт прилетела ракета оккупантов: жители слышат взрывы

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Украина, Пятница 25 февраля 2022 07:00
В Ровенский аэропорт прилетела ракета оккупантов: жители слышат взрывы Фото: Александр Третьяк, мэр Ровно (facebook.com/tretyak.rivne)
Автор: Наталья Скороход

Аэропорт города "Ровно" попал под ракетный обстрел российских оккупантов. Об этом сообщил городской голова Ровно Александр Третьяк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра города Ровно.

По его словам, по территории аэропорта ударила ракета.

"Только по территории Ровенского аэропорта, произошло попадание ракетного удара", - говорится в сообщении.

Он добавил, что был только один удар. Серьезных повреждений объекту не нанесено.

Он призвал жителей города сохранять спокойствие и оставаться дома.

"Просьба сохранять спокойствие. Никуда бежать не нужно, по возможности найдите безопасное место дома, оставайтесь там до дальнейших указаний или уведомления", - отметил мэр.

Напомним, что в Запорожской области под обстрел попали пограничники. В результате атаки оккупантов есть погибшие и раненые.

Также сообщалось, что в Киеве в многоэтажке произошел пожар из-за ракетного обстрела оккупантов. Пострадало 8 человек.

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