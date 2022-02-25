До Рівненського аеропорту прилетіла ракета окупантів: жителі чують вибухи

Аеропорт міста "Рівне" потрапив під ракетний обстріл російських окупантів. Про це повідомив міський голова Рівного Олександр Третяк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера міста Рівно.

За його словами, по території аеропорту вдарила ракета.

"Щойно по території Рівненського аеропорту, відбулось потрапляння ракетного удару", - йдеться в повідомленні.

Він додав, що був лише один удар. Серйозних пошкоджень об'єкту не завдано.

Він закликав мешканців міста зберігати спокій та залишатися вдома.

"Прохання зберігати спокій. Нікуди бігти не потрібно, по можливості знайдіть безпечне місце дома, залишайтесь там до подальших вказівок, або сповіщення", - зазначив мер.